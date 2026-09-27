Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
Блок питания EXEGATE 600PPH сертифицирован по стандарту АТХ, что обеспечивает высокую производительность при любых нагрузках и практически бесшумную работу. Модель с выходной мощностью до 0,6 кВт совместима с популярными модификациями материнских плат. Предусмотрены интерфейсы для подключения к компьютерному оборудованию. Мощность и КПД Максимальная отдаваемая мощность — 600 Вт. Сертификация по стандарту 80 PLUS BRONZE обеспечивает эффективность энергопотребления. Коэффициент полезного действия составляет 89%, что гарантирует высокую надежность работы. Блок питания оснащен активным PFC, что снижает потребление электроэнергии. Активная система охлаждения Устройство оснащено активной системой охлаждения, которая включает один вентилятор диаметром 120 мм. Такой размер обеспечивает эффективное теплоотведение и работу с низким уровнем шума, который составляет 26 дБ. Разъемы для подключений Подключение материнской платы осуществляется посредством разъема 20+4 pin. Для процессора предусмотрены два порта 4+4 pin. Видеокарты подключаются через четыре разъема стандарта 6+2 pin. Для жестких дисков используются шесть SATA-разъемов, которые отличаются высокой скоростью передачи данных. Три порта Peripheral (Molex) для сопряжения с дополнительным оборудованием и если на материнской плате недостаточно разъемов. Безопасная работа Блок питания EXEGATE 600PPH имеет защиту от коротких замыканий, скачков напряжения, перегрузки любого из выходов БП, что обеспечивает бесперебойную и безопасную работу устройства.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W
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