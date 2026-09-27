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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)

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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 1
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 2
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 3
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 4
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
2.13

Описание товара Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)

Блок питания EXEGATE 600PPH сертифицирован по стандарту АТХ, что обеспечивает высокую производительность при любых нагрузках и практически бесшумную работу. Модель с выходной мощностью до 0,6 кВт совместима с популярными модификациями материнских плат. Предусмотрены интерфейсы для подключения к компьютерному оборудованию. Мощность и КПД Максимальная отдаваемая мощность — 600 Вт. Сертификация по стандарту 80 PLUS BRONZE обеспечивает эффективность энергопотребления. Коэффициент полезного действия составляет 89%, что гарантирует высокую надежность работы. Блок питания оснащен активным PFC, что снижает потребление электроэнергии. Активная система охлаждения Устройство оснащено активной системой охлаждения, которая включает один вентилятор диаметром 120 мм. Такой размер обеспечивает эффективное теплоотведение и работу с низким уровнем шума, который составляет 26 дБ. Разъемы для подключений Подключение материнской платы осуществляется посредством разъема 20+4 pin. Для процессора предусмотрены два порта 4+4 pin. Видеокарты подключаются через четыре разъема стандарта 6+2 pin. Для жестких дисков используются шесть SATA-разъемов, которые отличаются высокой скоростью передачи данных. Три порта Peripheral (Molex) для сопряжения с дополнительным оборудованием и если на материнской плате недостаточно разъемов. Безопасная работа Блок питания EXEGATE 600PPH имеет защиту от коротких замыканий, скачков напряжения, перегрузки любого из выходов БП, что обеспечивает бесперебойную и безопасную работу устройства.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания EXEGATE 600PPH сертифицирован по стандарту АТХ, что обеспечивает высокую производительность при любых нагрузках и практически бесшумную работу. Модель с выходной мощностью до 0,6 кВт совместима с популярными модификациями материнских плат. Предусмотрены интерфейсы для подключения к компьютерному оборудованию. Мощность и КПД Максимальная отдаваемая мощность — 600 Вт. Сертификация по стандарту 80 PLUS BRONZE обеспечивает эффективность энергопотребления. Коэффициент полезного действия составляет 89%, что гарантирует высокую надежность работы. Блок питания оснащен активным PFC, что снижает потребление электроэнергии. Активная система охлаждения Устройство оснащено активной системой охлаждения, которая включает один вентилятор диаметром 120 мм. Такой размер обеспечивает эффективное теплоотведение и работу с низким уровнем шума, который составляет 26 дБ. Разъемы для подключений Подключение материнской платы осуществляется посредством разъема 20+4 pin. Для процессора предусмотрены два порта 4+4 pin. Видеокарты подключаются через четыре разъема стандарта 6+2 pin. Для жестких дисков используются шесть SATA-разъемов, которые отличаются высокой скоростью передачи данных. Три порта Peripheral (Molex) для сопряжения с дополнительным оборудованием и если на материнской плате недостаточно разъемов. Безопасная работа Блок питания EXEGATE 600PPH имеет защиту от коротких замыканий, скачков напряжения, перегрузки любого из выходов БП, что обеспечивает бесперебойную и безопасную работу устройства.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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