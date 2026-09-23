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Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)

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Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 1
Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 2
Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
12
  • Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 1
  • Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 2
  • Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
12
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)

Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
12
Описание
Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ubiquiti POE-24-12W-G EU (Black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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