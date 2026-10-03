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Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 купить с доставкой в Москве
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Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650

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Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 - фото 1
Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 - фото 1
  • Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650
2 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
50х26х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650

Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA ATX 650W ECO-650 – стоимость товара 2410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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