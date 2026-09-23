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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)

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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 1
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 2
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 3
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)
2 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)

Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-OEM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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