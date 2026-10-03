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Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)

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Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 1
Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 2
Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 1
  • Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 2
  • Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
50х17х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)

Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741) - по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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