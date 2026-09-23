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Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)

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Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
2 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
700

Описание товара Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)

Блок питания ExeGate F400AS [EX292233RUS] серого цвета мощностью 400 Вт соответствует сертификату 80 PLUS Standard и дает КПД 80% при нагрузках 20%, 50% и 100%. Благодаря форм-фактору FlexATX БП подойдет для сборки домашних и офисных ПК в компактных корпусах Mini-ITX. Интерфейс 20+4 pin позволяет подключать блок к старым 20- и 24-контактным материнским платам. Порт 6+2 pin делает блок совместимым с видеокартами с 6-pin и с 8-pin разъемами. Блок питания ExeGate F400AS [EX292233RUS] получил активную систему охлаждения с вентиляторами 40?40 мм. Она снимает тепло с радиаторов в узком корпусе, предотвращает перегрев. Шум во работы не превышает 46 дБ. Это комфортный уровень даже для жилых помещений.



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 pin, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
40
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate F400AS [EX292233RUS] серого цвета мощностью 400 Вт соответствует сертификату 80 PLUS Standard и дает КПД 80% при нагрузках 20%, 50% и 100%. Благодаря форм-фактору FlexATX БП подойдет для сборки домашних и офисных ПК в компактных корпусах Mini-ITX. Интерфейс 20+4 pin позволяет подключать блок к старым 20- и 24-контактным материнским платам. Порт 6+2 pin делает блок совместимым с видеокартами с 6-pin и с 8-pin разъемами. Блок питания ExeGate F400AS [EX292233RUS] получил активную систему охлаждения с вентиляторами 40?40 мм. Она снимает тепло с радиаторов в узком корпусе, предотвращает перегрев. Шум во работы не превышает 46 дБ. Это комфортный уровень даже для жилых помещений.


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 pin, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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