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Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE

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Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 1
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 2
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 3
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 4
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 5
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 6
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 7
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 8
Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 1
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 2
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 3
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 4
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 5
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 6
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 7
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 8
  • Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739121
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х9
Вес, кг.
1.43

Описание товара Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE

Мощный блок питания ExeGate на 600 Вт создан специально для серверов, которым важно стабильное питание даже под серьёзной нагрузкой. Благодаря форм-фактору ATX и активной системе охлаждения с двумя вентиляторами по 80 мм, устройство эффективно отводит тепло — системе не страшны продолжительные рабочие часы. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление: меньше трат на электроэнергию без потери производительности. Модель оснащена богатым набором разъёмов — 20+4 pin для материнской платы, двумя 4+4 pin для процессора и двумя 6+2 pin для видеокарты. Для больших накопительных систем предусмотрено сразу 10 разъёмов SATA — вы легко подключите мощный RAID-массив или несколько жёстких дисков. Этот блок питания — крепкая основа для надёжной и масштабируемой серверной конфигурации.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный блок питания ExeGate на 600 Вт создан специально для серверов, которым важно стабильное питание даже под серьёзной нагрузкой. Благодаря форм-фактору ATX и активной системе охлаждения с двумя вентиляторами по 80 мм, устройство эффективно отводит тепло — системе не страшны продолжительные рабочие часы. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление: меньше трат на электроэнергию без потери производительности. Модель оснащена богатым набором разъёмов — 20+4 pin для материнской платы, двумя 4+4 pin для процессора и двумя 6+2 pin для видеокарты. Для больших накопительных систем предусмотрено сразу 10 разъёмов SATA — вы легко подключите мощный RAID-массив или несколько жёстких дисков. Этот блок питания — крепкая основа для надёжной и масштабируемой серверной конфигурации.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
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Отзывы


Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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