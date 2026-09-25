Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE
Мощный блок питания ExeGate на 600 Вт создан специально для серверов, которым важно стабильное питание даже под серьёзной нагрузкой. Благодаря форм-фактору ATX и активной системе охлаждения с двумя вентиляторами по 80 мм, устройство эффективно отводит тепло — системе не страшны продолжительные рабочие часы. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление: меньше трат на электроэнергию без потери производительности. Модель оснащена богатым набором разъёмов — 20+4 pin для материнской платы, двумя 4+4 pin для процессора и двумя 6+2 pin для видеокарты. Для больших накопительных систем предусмотрено сразу 10 разъёмов SATA — вы легко подключите мощный RAID-массив или несколько жёстких дисков. Этот блок питания — крепкая основа для надёжной и масштабируемой серверной конфигурации.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
Отзывы о товаре Блок питания для сервера 600W ServerPRO-600ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174459RUS EXEGATE