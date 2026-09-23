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Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)

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Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 1
Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 2
Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 3
Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 4
Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)
2 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)

Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Formula ATX 500W (FX-500)


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula ATX 500W (FX-500) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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