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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White

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Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 1
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 2
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 3
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 4
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 5
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 6
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 7
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 8
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 9
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 10
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 11
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 12
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 13
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 14
Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 12
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 13
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 14
  • Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714424
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.49

Описание товара Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White

Блок питания Digma мощностью 550 Вт — это надежное и экономичное решение для снабжения вашего персонального компьютера необходимой энергией. Он выполнен в форм-факторе ATX и оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов ПК. Этот блок питания оборудован разъемами для питания всех основных элементов системы. В частности, для подключения видеокарты предусмотрены два разъема стандарта 6+2 pin, что позволяет использовать его с более современными и мощными графическими адаптерами. Для материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечивают удобное подключение различных накопителей данных, таких как жесткие диски и SSD. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет сократить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, способствуя долговечности и стабильной работе вашего ПК. Изготовленный в Китае, этот блок питания не имеет отстегивающихся кабелей, что следует учитывать при организации кабель-менеджмента в корпусе компьютера. Бренд Digma гарантирует надежность и доступность своих устройств, делая их отличным выбором для пользователей, ищущих бюджетное и качественное решение для своих компьютеров.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma мощностью 550 Вт — это надежное и экономичное решение для снабжения вашего персонального компьютера необходимой энергией. Он выполнен в форм-факторе ATX и оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное отведение тепла и стабильную работу всех компонентов ПК. Этот блок питания оборудован разъемами для питания всех основных элементов системы. В частности, для подключения видеокарты предусмотрены два разъема стандарта 6+2 pin, что позволяет использовать его с более современными и мощными графическими адаптерами. Для материнской платы имеется разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечивают удобное подключение различных накопителей данных, таких как жесткие диски и SSD. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет сократить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, способствуя долговечности и стабильной работе вашего ПК. Изготовленный в Китае, этот блок питания не имеет отстегивающихся кабелей, что следует учитывать при организации кабель-менеджмента в корпусе компьютера. Бренд Digma гарантирует надежность и доступность своих устройств, делая их отличным выбором для пользователей, ищущих бюджетное и качественное решение для своих компьютеров.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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