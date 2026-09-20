Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
16х15х10
Вес, кг.
1.65
Описание товара Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE
Блок питания ExeGate AB650 представляет собой модель в форм-факторе AXT с мощностью 650 Вт, которая подойдет для сборки офисных и мультимедийных компьютеров. Разъем 20+4 pin обеспечивает совместимость с материнскими платами различных годов выпуска. Для охлаждения блока питания ExeGate AB650 предусмотрен вентилятор 80x80 мм, который работает беспрерывно. Уровень шума при его оборотах не превышает 26 дБа. Модель оснащена необходимыми технологиями защиты от сетевых угроз, которые обеспечивают автоматическое отключение блока питания в случае возникновения аварийной ситуации, оберегая систему от повреждений.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания ExeGate AB650 представляет собой модель в форм-факторе AXT с мощностью 650 Вт, которая подойдет для сборки офисных и мультимедийных компьютеров. Разъем 20+4 pin обеспечивает совместимость с материнскими платами различных годов выпуска. Для охлаждения блока питания ExeGate AB650 предусмотрен вентилятор 80x80 мм, который работает беспрерывно. Уровень шума при его оборотах не превышает 26 дБа. Модель оснащена необходимыми технологиями защиты от сетевых угроз, которые обеспечивают автоматическое отключение блока питания в случае возникновения аварийной ситуации, оберегая систему от повреждений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Блок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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