Top.Mail.Ru
Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
2 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, кг.
1.07

Описание товара Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black

400-ваттный блок питания Aerocool ECO 400W представляет из себя надежное устройство, призванное решить задачу комплектации источником питания компьютера начального или среднего уровня. Модель соответствует форм-фактору ATX и имеет типовые габаритные размеры: 140x150x86 мм. Блок питания совместим с подавляющим большинством эксплуатируемых и выпускающихся в настоящее время корпусов. Блок питания Aerocool ECO 400W характеризуется мощностью по 12-вольтовой линии, равной 324. Разработчиками устройства предусмотрена возможность его функционирования в диапазоне входного напряжения от 200 до 240 В. Нужный уровень эффективности охлаждения блока питания с легкостью обеспечивается 120-миллиметровым вентилятором. Важной особенностью блока питания является наличие активного корректора коэффициента мощности. Используется популярный основной разъем питания (20+4)-pin. Длина основного кабеля питания составляет 40 см. Этому же показателю соответствует и длина кабеля питания процессора. В комплект поставки источника питания входят крепежные винты, сетевой кабель питания и документация.



Теги товара: 400W, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
400-ваттный блок питания Aerocool ECO 400W представляет из себя надежное устройство, призванное решить задачу комплектации источником питания компьютера начального или среднего уровня. Модель соответствует форм-фактору ATX и имеет типовые габаритные размеры: 140x150x86 мм. Блок питания совместим с подавляющим большинством эксплуатируемых и выпускающихся в настоящее время корпусов. Блок питания Aerocool ECO 400W характеризуется мощностью по 12-вольтовой линии, равной 324. Разработчиками устройства предусмотрена возможность его функционирования в диапазоне входного напряжения от 200 до 240 В. Нужный уровень эффективности охлаждения блока питания с легкостью обеспечивается 120-миллиметровым вентилятором. Важной особенностью блока питания является наличие активного корректора коэффициента мощности. Используется популярный основной разъем питания (20+4)-pin. Длина основного кабеля питания составляет 40 см. Этому же показателю соответствует и длина кабеля питания процессора. В комплект поставки источника питания входят крепежные винты, сетевой кабель питания и документация.


Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...