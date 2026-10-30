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Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM купить с доставкой в Москве
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Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM

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Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639793
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM

Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блок питания
Описание
Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FSP FSP500-70PFL(SK) 500W OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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