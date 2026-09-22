Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU
XPG CORE REACTOR II 750W [COREREACTORIIVE750G-BKCEU] — это высокопроизводительный блок питания с сертификацией 80+ Gold, обеспечивающий эффективность до 90%, что снижает тепловыделение и энергопотери. Он поддерживает стандарт ATX 3.1, что делает его идеальным для систем с высокими требованиями к питанию. Активная коррекция коэффициента мощности (APFC) помогает стабилизировать работу, а 120 мм вентилятор с функцией полного управления скоростью вращения (FM) гарантирует оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Модульная конструкция и разнообразие разъемов обеспечивают гибкость при сборке системы. Блок питания включает 24-контактный основной разъем для материнской платы, два 4+4-контактных разъема для процессора, три 6+2-контактных PCI-E для видеокарт, шесть разъемов SATA и два разъема 12V с конфигурацией 6x2, обеспечивая отличную совместимость с комплектующими и позволяя создавать мощные игровые и рабочие системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
-
В наличииЦена 9 830 руб.2458 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
-
В наличииЦена 10 840 руб.2710 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Отзывы о товаре Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU