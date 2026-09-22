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Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU купить с доставкой в Москве
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Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU

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Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 1
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 2
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 3
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 4
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 5
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 6
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 7
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 8
Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 1
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 2
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 3
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 4
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 5
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 6
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 7
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 8
  • Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717515
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х33
Вес, кг.
17.36

Описание товара Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU

XPG CORE REACTOR II 750W [COREREACTORIIVE750G-BKCEU] — это высокопроизводительный блок питания с сертификацией 80+ Gold, обеспечивающий эффективность до 90%, что снижает тепловыделение и энергопотери. Он поддерживает стандарт ATX 3.1, что делает его идеальным для систем с высокими требованиями к питанию. Активная коррекция коэффициента мощности (APFC) помогает стабилизировать работу, а 120 мм вентилятор с функцией полного управления скоростью вращения (FM) гарантирует оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Модульная конструкция и разнообразие разъемов обеспечивают гибкость при сборке системы. Блок питания включает 24-контактный основной разъем для материнской платы, два 4+4-контактных разъема для процессора, три 6+2-контактных PCI-E для видеокарт, шесть разъемов SATA и два разъема 12V с конфигурацией 6x2, обеспечивая отличную совместимость с комплектующими и позволяя создавать мощные игровые и рабочие системы.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания XPG COREREACTORIIVE750G-BKCEU




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
XPG CORE REACTOR II 750W [COREREACTORIIVE750G-BKCEU] — это высокопроизводительный блок питания с сертификацией 80+ Gold, обеспечивающий эффективность до 90%, что снижает тепловыделение и энергопотери. Он поддерживает стандарт ATX 3.1, что делает его идеальным для систем с высокими требованиями к питанию. Активная коррекция коэффициента мощности (APFC) помогает стабилизировать работу, а 120 мм вентилятор с функцией полного управления скоростью вращения (FM) гарантирует оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Модульная конструкция и разнообразие разъемов обеспечивают гибкость при сборке системы. Блок питания включает 24-контактный основной разъем для материнской платы, два 4+4-контактных разъема для процессора, три 6+2-контактных PCI-E для видеокарт, шесть разъемов SATA и два разъема 12V с конфигурацией 6x2, обеспечивая отличную совместимость с комплектующими и позволяя создавать мощные игровые и рабочие системы.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W
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Отзывы


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