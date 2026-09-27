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Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold

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Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 1
Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 2
Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 3
Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 1
  • Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 2
  • Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 3
  • Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675076
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х20х11
Вес, кг.
1.92

Описание товара Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold

Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Azza ATX 850W PSAZ-850G 80+ gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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