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Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00)

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Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 1
Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 2
Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 3
Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 4
Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 5
Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 1
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 2
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 3
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 4
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 5
  • Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
18 760 руб.  38 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632424
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Размеры в упаковке, см
33х21х16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00)

Взяв за основу ROG Thor, ROG Loki SFX-L 850W Platinum обладает теми же компонентами и функциями для энтузиастов, которые упакованы в форм-фактор SFX-L. Обладая бесшумной работой и высокой производительностью, Loki готов к работе в вашей следующей сборке малого форм-фактора.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, SFX, Platinum, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Asus 850W (90YE00N2-B0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Описание
Взяв за основу ROG Thor, ROG Loki SFX-L 850W Platinum обладает теми же компонентами и функциями для энтузиастов, которые упакованы в форм-фактор SFX-L. Обладая бесшумной работой и высокой производительностью, Loki готов к работе в вашей следующей сборке малого форм-фактора.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, SFX, Platinum, 850W
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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