Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)
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Характеристики
Описание товара Блок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)
Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. С мощностью 600 Вт он способен справиться с высокими нагрузками, обеспечивая необходимую энергию для всех компонентов вашей системы. Поддержка питания видеокарты через разъем 6+2 pin позволяет подключать современные графические карты без необходимости в дополнительных адаптерах. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает оптимальную рабочую температуру, минимизируя риск перегрева. Хотя отстегивающиеся кабели отсутствуют, продуманная конструкция позволяет легко организовать внутреннее пространство вашего корпуса. Разъемы, включающие 20+4 pin для материнской платы и 4 pin для центрального процессора, обеспечивают совместимость с большинством современных комплектующих. А наличие 12 разъемов SATA делает данный блок питания идеальным выбором для систем с большим количеством накопителей. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и работая на благо вашего бюджета и окружающей среды. Блок питания CBR произведен в Китае, что позволяет предложить оптимальное сочетание качества и стоимости для пользователей, которые ищут надежный и доступный источник питания для своего ПК. Вес блока питания составляет 1,83 кг, что также говорит о его прочной и качественной сборке.
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