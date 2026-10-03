Блок питания MSI MAG A500DN 500W (306-7ZP6A11-809)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.99
Описание товара Блок питания MSI MAG A500DN 500W (306-7ZP6A11-809)
Блок питания ATX MSI MAG A500DN – это бескомпромиссная надежность и долговечность. Оформление блока питания MAG A500DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A500DN будет готова справиться с любыми задачами!
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Бренд
Тип товара
Блоки питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Блок питания ATX MSI MAG A500DN – это бескомпромиссная надежность и долговечность. Оформление блока питания MAG A500DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A500DN будет готова справиться с любыми задачами!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания MSI MAG A500DN 500W (306-7ZP6A11-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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