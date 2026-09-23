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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)

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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)
3 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х20х10
Вес, кг.
1.72

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)

Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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