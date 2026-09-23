Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 625131
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х20х10
Вес, кг.
1.72
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(PF450 80 PLUS) - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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