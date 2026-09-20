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Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)

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Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 1
Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 2
Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 1
  • Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 2
  • Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)
2 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)

Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)



Теги товара: Немодульный, TFX

Отзывы о товаре Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Тип системы охлаждения
активный
Описание
Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS)


Теги товара: Немодульный, TFX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Exegate Special TPS300 TFX 300W (ES279023RUS) - этот товар вы можете купить по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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