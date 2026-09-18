Блок питания Ginzzu 650W CB650
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Характеристики
Описание товара Блок питания Ginzzu 650W CB650
Один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию PROTON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии PROTON составляет &amp;amp;amp;gt;85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5,0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.
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Теги товара: Немодульный
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Теги товара: Немодульный
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