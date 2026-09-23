Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
Блок питания ExeGate мощностью 700 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и эффективное рассеивание тепла, что способствует стабильной работе системы даже при высоких нагрузках. С весом в 1,7 кг, блок питания ExeGate предоставляет все необходимые разъемы для современного ПК, включая 2x6+2 pin для видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 2x4+4 pin для процессора. Это делает его универсальным и подходящим для различных конфигураций. Также он оборудован 5 разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. ExeGate не имеет отстегивающихся кабелей и сертификата 80 PLUS, однако это компенсируется его доступностью и эффективностью для стандартных пользовательских задач. Будучи произведенным в Китае, он соответствует высоким стандартам качества и надежности бренда ExeGate. Идеально подходит для использования в сборках, не требующих экзотических решений по электропитанию, и обеспечивает стабильную работу вашего компьютера без лишних затрат.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
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