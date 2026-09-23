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Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)

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Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625144
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
850

Описание товара Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)

Блок питания ExeGate мощностью 700 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и эффективное рассеивание тепла, что способствует стабильной работе системы даже при высоких нагрузках. С весом в 1,7 кг, блок питания ExeGate предоставляет все необходимые разъемы для современного ПК, включая 2x6+2 pin для видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 2x4+4 pin для процессора. Это делает его универсальным и подходящим для различных конфигураций. Также он оборудован 5 разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. ExeGate не имеет отстегивающихся кабелей и сертификата 80 PLUS, однако это компенсируется его доступностью и эффективностью для стандартных пользовательских задач. Будучи произведенным в Китае, он соответствует высоким стандартам качества и надежности бренда ExeGate. Идеально подходит для использования в сборках, не требующих экзотических решений по электропитанию, и обеспечивает стабильную работу вашего компьютера без лишних затрат.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate мощностью 700 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и эффективное рассеивание тепла, что способствует стабильной работе системы даже при высоких нагрузках. С весом в 1,7 кг, блок питания ExeGate предоставляет все необходимые разъемы для современного ПК, включая 2x6+2 pin для видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 2x4+4 pin для процессора. Это делает его универсальным и подходящим для различных конфигураций. Также он оборудован 5 разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. ExeGate не имеет отстегивающихся кабелей и сертификата 80 PLUS, однако это компенсируется его доступностью и эффективностью для стандартных пользовательских задач. Будучи произведенным в Китае, он соответствует высоким стандартам качества и надежности бренда ExeGate. Идеально подходит для использования в сборках, не требующих экзотических решений по электропитанию, и обеспечивает стабильную работу вашего компьютера без лишних затрат.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 700W 700NPX (EX259605RUS) - купить по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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