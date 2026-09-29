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Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)

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Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 4
Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)

Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 400W 400PPH-LT-OEM black (EX292148RUS-OEM) - по цене 2060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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