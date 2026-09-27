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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)

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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)
2 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)

Блок питания ExeGate — надежное и экономичное решение для вашего персонального компьютера. С массой 1,7 кг, этот блок питания предлагает мощность в 500 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм и активной системой охлаждения, он эффективно предотвращает перегрев компонентов, обеспечивая тем самым долговечность и стабильность работы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания остается функциональным выбором для большинства пользователей, предлагая необходимые разъемы для подключения материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (2x6+2 pin), а также 6 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Все кабели встроены, что может способствовать более аккуратному управлению внутренним пространством корпуса. Произведенный в Китае и с брендом ExeGate, данный блок питания идеально подходит для современного ПК, предлагая надежность и удобство без лишних затрат.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — надежное и экономичное решение для вашего персонального компьютера. С массой 1,7 кг, этот блок питания предлагает мощность в 500 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором размером 120 мм и активной системой охлаждения, он эффективно предотвращает перегрев компонентов, обеспечивая тем самым долговечность и стабильность работы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания остается функциональным выбором для большинства пользователей, предлагая необходимые разъемы для подключения материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin) и видеокарты (2x6+2 pin), а также 6 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Все кабели встроены, что может способствовать более аккуратному управлению внутренним пространством корпуса. Произведенный в Китае и с брендом ExeGate, данный блок питания идеально подходит для современного ПК, предлагая надежность и удобство без лишних затрат.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W 500PPH-LT ATX black (EX282040RUS) - купить по цене 2270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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