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Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)

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Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 050 руб.  3 080 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
2 050 руб. -33%
3 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)

Блок питания ExeGate PPE предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate PPE предназначен для электропитания компьютерных систем. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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