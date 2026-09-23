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Блок питания Foxline FZ500R 500W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Foxline FZ500R 500W

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Блок питания Foxline FZ500R 500W - фото 1
Блок питания Foxline FZ500R 500W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Foxline FZ500R 500W - фото 1
  • Блок питания Foxline FZ500R 500W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Foxline FZ500R 500W
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
18х15х8
Вес, г.
600

Описание товара Блок питания Foxline FZ500R 500W

Блок питания Foxline FZ500R 500W



Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Foxline FZ500R 500W




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Foxline FZ500R 500W


Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Foxline FZ500R 500W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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