Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White
Блок питания Digma представляет собой надежное решение для настольных компьютеров, обеспечивая стабильное и эффективное электропитание для всех компонентов системы. Этот блок питания имеет мощность в 400 Вт, что делает его отличным выбором для использования в домашних и офисных ПК. Оснащённый одним вентилятором диаметром 120 мм, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая эффективно предотвращает перегрев устройства даже при интенсивной работе. Вентилятор работает тихо, обеспечивая комфортные условия для работы и развлечений. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и разъем 6+2 pin для питания видеокарты, что делает его совместимым с большинством современных систем. Также он имеет 6 разъемов SATA, что позволяет подключать несколько жестких дисков и других периферийных устройств. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS, что обеспечивает его высокую энергоэффективность и минимизацию лишних затрат энергии. Произведенный в Китае, он сочетает в себе качество и доступность, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и стоимостью. Благодаря форм-фактору ATX, этот блок питания легко совместим с большинством корпусов, предназначенных для настольных ПК. Это надежный выбор для тех, кто хочет предоставить своему компьютеру стабильное и долговечное электропитание.
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