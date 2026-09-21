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Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White

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Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 1
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 2
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 3
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 4
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 5
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 6
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 7
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 8
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 9
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 10
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 11
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 12
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 13
Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 12
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 13
  • Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714418
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.43

Описание товара Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White

Блок питания Digma представляет собой надежное решение для настольных компьютеров, обеспечивая стабильное и эффективное электропитание для всех компонентов системы. Этот блок питания имеет мощность в 400 Вт, что делает его отличным выбором для использования в домашних и офисных ПК. Оснащённый одним вентилятором диаметром 120 мм, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая эффективно предотвращает перегрев устройства даже при интенсивной работе. Вентилятор работает тихо, обеспечивая комфортные условия для работы и развлечений. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и разъем 6+2 pin для питания видеокарты, что делает его совместимым с большинством современных систем. Также он имеет 6 разъемов SATA, что позволяет подключать несколько жестких дисков и других периферийных устройств. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS, что обеспечивает его высокую энергоэффективность и минимизацию лишних затрат энергии. Произведенный в Китае, он сочетает в себе качество и доступность, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и стоимостью. Благодаря форм-фактору ATX, этот блок питания легко совместим с большинством корпусов, предназначенных для настольных ПК. Это надежный выбор для тех, кто хочет предоставить своему компьютеру стабильное и долговечное электропитание.



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 400W DPSU-400W-WH 80+ White




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma представляет собой надежное решение для настольных компьютеров, обеспечивая стабильное и эффективное электропитание для всех компонентов системы. Этот блок питания имеет мощность в 400 Вт, что делает его отличным выбором для использования в домашних и офисных ПК. Оснащённый одним вентилятором диаметром 120 мм, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая эффективно предотвращает перегрев устройства даже при интенсивной работе. Вентилятор работает тихо, обеспечивая комфортные условия для работы и развлечений. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и разъем 6+2 pin для питания видеокарты, что делает его совместимым с большинством современных систем. Также он имеет 6 разъемов SATA, что позволяет подключать несколько жестких дисков и других периферийных устройств. Блок питания Digma соответствует стандарту 80 PLUS, что обеспечивает его высокую энергоэффективность и минимизацию лишних затрат энергии. Произведенный в Китае, он сочетает в себе качество и доступность, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и стоимостью. Благодаря форм-фактору ATX, этот блок питания легко совместим с большинством корпусов, предназначенных для настольных ПК. Это надежный выбор для тех, кто хочет предоставить своему компьютеру стабильное и долговечное электропитание.


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX
Самовывоз
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Отзывы


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