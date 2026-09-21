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Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White

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Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 1
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 2
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 3
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 4
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 5
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 6
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 7
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 8
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 9
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 10
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 11
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 12
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 13
Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 12
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 13
  • Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714420
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White

Блок питания Digma на 450 Вт — настоящая находка для сборки производительного ПК. Благодаря стандарту 80 PLUS Standard этот блок экономично расходует электроэнергию, а активная система охлаждения и крупный 120-мм вентилятор обеспечивают стабильную работу даже под нагрузкой. Все базовые разъемы на месте: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin — для процессора и универсальный 6+2 pin для питания видеокарты, готов поддержать современные конфигурации. А целых 6 SATA-разъемов позволяют подключить сразу несколько накопителей. Форм-фактор ATX гарантирует совместимость с большинством корпусов. Надежное решение для тех, кто ценит сбалансированную мощность и комфортную эксплуатацию.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W-WH 80+ White




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma на 450 Вт — настоящая находка для сборки производительного ПК. Благодаря стандарту 80 PLUS Standard этот блок экономично расходует электроэнергию, а активная система охлаждения и крупный 120-мм вентилятор обеспечивают стабильную работу даже под нагрузкой. Все базовые разъемы на месте: 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin — для процессора и универсальный 6+2 pin для питания видеокарты, готов поддержать современные конфигурации. А целых 6 SATA-разъемов позволяют подключить сразу несколько накопителей. Форм-фактор ATX гарантирует совместимость с большинством корпусов. Надежное решение для тех, кто ценит сбалансированную мощность и комфортную эксплуатацию.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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Доставка
Отзывы


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