Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice SFX 400W KPPSU400-SFXV3
Блоки питания KINGPRICE представляют собой надежное решение для вашего ПК, обеспечивая стабильную подачу энергии и эффективное охлаждение. Модель с мощностью 400 Вт подходит для современных компьютеров, предлагая оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Основные характеристики блока питания KINGPRICE включают в себя наличие одного 80-миллиметрового вентилятора, который обеспечивает активное охлаждение компонентов, поддерживая их рабочую температуру в пределах нормы. Форм-фактор SFX делает его идеальным выбором для компактных систем, где пространство внутри корпуса ограничено. Для подключения к компонентам системы предусмотрены разъемы 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет использовать этот блок питания с большинством современных конфигураций. Кроме того, он оснащен тремя SATA-разъемами для подключения накопителей и других периферийных устройств. Хотя блок питания KINGPRICE не имеет сертификации 80 PLUS, он воплощает надежность и безопасность, что делает его выгодным приобретением для пользователей, желающих получить качественный продукт по доступной цене. Изготовленный в Китае, этот блок питания соответствует высоким стандартам качества и рассчитан на длительный срок службы, являясь отличным выбором для вашего ПК.
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