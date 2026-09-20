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Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS)

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Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 1
Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 2
Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 3
Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 4
Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 5
Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 1
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 2
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 3
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 4
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 5
  • Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577521
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х7
Вес, г.
85

Описание товара Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS)

Блок питания ExeGate – это надежное решение для вашего персонального компьютера, которое сочетает в себе мощность и эффективность. С мощностью 700 Вт этот блок питания способен обеспечить стабильную и безопасную работу вашего ПК, питая все необходимые компоненты. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать его в большинство стандартных корпусов. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания демонстрирует хороший уровень энергопотребления, соответствующий своим характеристикам. Блок питания поддерживает разнообразные подключения, включая разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin. Для подключения видеокарт предусмотрено два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные видеокарты с высокой производительностью. Кроме того, ExeGate предлагает четыре разъема SATA для подключения накопителей и других устройств. Основными особенностями блока питания ExeGate являются его мощность и универсальность, обеспечивающие надежное питание для различных конфигураций ПК. Несмотря на отсутствие возможности отключения кабелей и сертификата 80 PLUS, этот блок питания станет достойным выбором для тех, кто ищет сочетание качества и доступной цены. Производится в Китае под брендом ExeGate, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке комплектующих для ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Exegate Special UNS700 700W ATX (ES261572RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate – это надежное решение для вашего персонального компьютера, которое сочетает в себе мощность и эффективность. С мощностью 700 Вт этот блок питания способен обеспечить стабильную и безопасную работу вашего ПК, питая все необходимые компоненты. Форм-фактор ATX позволяет легко интегрировать его в большинство стандартных корпусов. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания демонстрирует хороший уровень энергопотребления, соответствующий своим характеристикам. Блок питания поддерживает разнообразные подключения, включая разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема питания процессора 4+4 pin. Для подключения видеокарт предусмотрено два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные видеокарты с высокой производительностью. Кроме того, ExeGate предлагает четыре разъема SATA для подключения накопителей и других устройств. Основными особенностями блока питания ExeGate являются его мощность и универсальность, обеспечивающие надежное питание для различных конфигураций ПК. Несмотря на отсутствие возможности отключения кабелей и сертификата 80 PLUS, этот блок питания станет достойным выбором для тех, кто ищет сочетание качества и доступной цены. Производится в Китае под брендом ExeGate, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке комплектующих для ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Отзывы


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