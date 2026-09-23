Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 605658
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
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Теги товара: 400W, Немодульный, TFX
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Блок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, Немодульный, TFX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, Немодульный, TFX
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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