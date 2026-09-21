Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 450W DPSU-450W
Блок питания Digma для ПК — это надёжное решение для стабильной работы вашего компьютера. Мощность 450 Вт обеспечивает уверенное питание системы, а активное охлаждение с крупным вентилятором 120 мм помогает поддерживать оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Компактный вес 1 кг позволяет легко установить блок в системный блок формата ATX. Коннекторы 6+2 pin для видеокарты, 4+4 pin для процессора и 20+4 pin для материнской платы обеспечивают совместимость с разными комплектующими, а три разъёма SATA дадут простор для подключения жёстких дисков и SSD. Все кабели встроены — ничего лишнего и спутанного в корпусе.
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