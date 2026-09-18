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Блок питания Ginzzu 500W CB500 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ginzzu 500W CB500

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Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 1
Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 2
Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 3
Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 500W CB500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296850
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.33

Описание товара Блок питания Ginzzu 500W CB500

Оснащенный светодиодной RGB подсветкой блок питания не только обеспечивает работу системы, но и создает стильные световые эффекты. Призванный выполнять роль эффективного источника питания, этот блок питания отличается простой установкой, надежным качеством и отличной производительностью и поэтому является идеальным решением для разработчиков систем начального уровня. Он оснащен улучшенным трансформатором и 12-сантиметровым вентилятором с оптимизированной терморегуляцией скорости вращения.



Теги товара: ATX, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 500W CB500




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Оснащенный светодиодной RGB подсветкой блок питания не только обеспечивает работу системы, но и создает стильные световые эффекты. Призванный выполнять роль эффективного источника питания, этот блок питания отличается простой установкой, надежным качеством и отличной производительностью и поэтому является идеальным решением для разработчиков систем начального уровня. Он оснащен улучшенным трансформатором и 12-сантиметровым вентилятором с оптимизированной терморегуляцией скорости вращения.


Теги товара: ATX, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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