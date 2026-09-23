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Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A купить с доставкой в Москве
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Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A

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Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A - фото 1
Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
  • Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A - фото 1
  • Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
Размеры в упаковке, см
27х19х11
Вес, г.
150

Описание товара Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A

Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
Описание
Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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