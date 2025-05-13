Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
В наличии
Код товара: 296844
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
730
Описание товара Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W UN650 (EX259601RUS)
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитБлок питания Exegate PS350 350W (ES279024RUS)
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 450W PMP-450ATX (6153674)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитБлок питания FORMULA / Formula ATX 350W VX PLUS
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитБлок питания Formula ATX 350W FX-350
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 600W CB600
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, почти не греется в нагрузке
Достоинства:
Комментарий:
работает. как дальше неизвестно
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает Из минусов нету кабеля и болтов
Достоинства:
Комментарий:
в лучшем случае 150вт вместо 600, дежурка и то ма 200, входных фильтров нет вообще. короче переплатил в 2 раза
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный пришол вовремя
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, работает, пока нет нареканий,не греется,опробовали на Crysis 3 remastered, шум конечно от кулера есть. но от всех так то шум, при игре хотя ,шумели больше на видюхе и проце.
Достоинства:
Комментарий:
блок питания имба всё что нужно в нём есть + оч дешëвый
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания для ПК 600 Ватт, выполнен очень качественно, но очень легкий что меня очень смущает, без нагрузки по прибору выдает все напряжения. Комп пока не собирал, жду корпус и видеокарту, тогда дополню отзыв.
Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, почти не греется в нагрузке
Достоинства:
Комментарий:
работает. как дальше неизвестно
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает Из минусов нету кабеля и болтов
Достоинства:
Комментарий:
в лучшем случае 150вт вместо 600, дежурка и то ма 200, входных фильтров нет вообще. короче переплатил в 2 раза
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный пришол вовремя
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, работает, пока нет нареканий,не греется,опробовали на Crysis 3 remastered, шум конечно от кулера есть. но от всех так то шум, при игре хотя ,шумели больше на видюхе и проце.
Достоинства:
Комментарий:
блок питания имба всё что нужно в нём есть + оч дешëвый
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания для ПК 600 Ватт, выполнен очень качественно, но очень легкий что меня очень смущает, без нагрузки по прибору выдает все напряжения. Комп пока не собирал, жду корпус и видеокарту, тогда дополню отзыв.