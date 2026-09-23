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Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)

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Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 5
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 6
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)

Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе оптимальные технические характеристики и доступную стоимость. С мощностью 500 Вт, этот блок питания способен обеспечить надежное питание вашего ПК, включая поддержку видеокарты через два 6+2-pin разъема. Система охлаждения представлена активным вентилятором размером 120 мм, который обеспечит эффективное рассеивание тепла и стабильную работу устройства. Количество вентиляторов в блоке питания составляет один, что позволяет поддерживать низкий уровень шума при эксплуатации. Блок питания оснащен основным 20+4-pin разъемом для материнской платы и двумя 4+4-pin разъемами для процессора, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных систем. Кроме того, наличие пяти SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. ExeGate произведен в Китае и отличается весом в 1,72 кг, что делает его достаточно легким для установки и эксплуатации. Стоит отметить, что данный блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако он остается надежным выбором для стандартного использования в персональном компьютере, удовлетворяя основные потребности и обеспечивая надежный уровень производительности.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе оптимальные технические характеристики и доступную стоимость. С мощностью 500 Вт, этот блок питания способен обеспечить надежное питание вашего ПК, включая поддержку видеокарты через два 6+2-pin разъема. Система охлаждения представлена активным вентилятором размером 120 мм, который обеспечит эффективное рассеивание тепла и стабильную работу устройства. Количество вентиляторов в блоке питания составляет один, что позволяет поддерживать низкий уровень шума при эксплуатации. Блок питания оснащен основным 20+4-pin разъемом для материнской платы и двумя 4+4-pin разъемами для процессора, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных систем. Кроме того, наличие пяти SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. ExeGate произведен в Китае и отличается весом в 1,72 кг, что делает его достаточно легким для установки и эксплуатации. Стоит отметить, что данный блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако он остается надежным выбором для стандартного использования в персональном компьютере, удовлетворяя основные потребности и обеспечивая надежный уровень производительности.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS) - стоимость товара 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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