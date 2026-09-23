Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе оптимальные технические характеристики и доступную стоимость. С мощностью 500 Вт, этот блок питания способен обеспечить надежное питание вашего ПК, включая поддержку видеокарты через два 6+2-pin разъема. Система охлаждения представлена активным вентилятором размером 120 мм, который обеспечит эффективное рассеивание тепла и стабильную работу устройства. Количество вентиляторов в блоке питания составляет один, что позволяет поддерживать низкий уровень шума при эксплуатации. Блок питания оснащен основным 20+4-pin разъемом для материнской платы и двумя 4+4-pin разъемами для процессора, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных систем. Кроме того, наличие пяти SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. ExeGate произведен в Китае и отличается весом в 1,72 кг, что делает его достаточно легким для установки и эксплуатации. Стоит отметить, что данный блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако он остается надежным выбором для стандартного использования в персональном компьютере, удовлетворяя основные потребности и обеспечивая надежный уровень производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитБлок питания Exegate PS350 350W (ES279024RUS)
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 450W PMP-450ATX (6153674)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-XP600 (EX219465RUS) Black
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитБлок питания FORMULA / Formula ATX 350W VX PLUS
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPXE +PFC (EX221639RUS) Black
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 500W CB500
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)