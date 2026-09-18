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Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)

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Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
  • Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
740

Описание товара Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)

Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)



Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS)


Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 400W ATX-XP400 (EX219459RUS) - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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