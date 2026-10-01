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Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD купить с доставкой в Москве
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Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD

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Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 1
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 2
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 3
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 4
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 5
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 6
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 7
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 8
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 9
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 10
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 11
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Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1050
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 1
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 2
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 3
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 4
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 5
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 6
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 7
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 8
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 9
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 10
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 11
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 12
  • Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620635
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1050
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
3.56

Описание товара Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD

Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1050
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Описание
Блок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GOLD


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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