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Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX

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Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX - фото 1
Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645302
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX

Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] мощностью 500 Вт подходит для сборки компьютерных систем для работы или учебы. Модель характеризуется стабильной и эффективной работой и соответствует сертификации 80+ Bronze. На корпусе есть множество разъемов для подключения жестких дисков, материнской платы, процессора и других комплектующих. Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] имеет активное охлаждение. Вертилятор размером 120 мм вращается в автоматическом режиме в зависимости от нагрузки. Модель имеет высокий уровень защиты от перегрева и других сбоев в сети. В комплектации есть необходимые провода и кабель питания, что облегчает установку.

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] мощностью 500 Вт подходит для сборки компьютерных систем для работы или учебы. Модель характеризуется стабильной и эффективной работой и соответствует сертификации 80+ Bronze. На корпусе есть множество разъемов для подключения жестких дисков, материнской платы, процессора и других комплектующих. Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] имеет активное охлаждение. Вертилятор размером 120 мм вращается в автоматическом режиме в зависимости от нагрузки. Модель имеет высокий уровень защиты от перегрева и других сбоев в сети. В комплектации есть необходимые провода и кабель питания, что облегчает установку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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