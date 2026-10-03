Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ZM850-TMX2 WH 850W Gold ATX
Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] мощностью 500 Вт подходит для сборки компьютерных систем для работы или учебы. Модель характеризуется стабильной и эффективной работой и соответствует сертификации 80+ Bronze. На корпусе есть множество разъемов для подключения жестких дисков, материнской платы, процессора и других комплектующих. Блок питания DEEPCOOL PK500D [R-PK500D-FA0B-EU] имеет активное охлаждение. Вертилятор размером 120 мм вращается в автоматическом режиме в зависимости от нагрузки. Модель имеет высокий уровень защиты от перегрева и других сбоев в сети. В комплектации есть необходимые провода и кабель питания, что облегчает установку.
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