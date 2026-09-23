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Блок питания Procase GA2600 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Procase GA2600

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Блок питания Procase GA2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 240 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 502270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Procase GA2600
14 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Procase
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
2.29

Описание товара Блок питания Procase GA2600

Блок питания Procase GA2600



Теги товара: Gold, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Procase GA2600




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Характеристики
Бренд
Procase
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
2U
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Gold
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Procase GA2600


Теги товара: Gold, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Procase GA2600 - купить по цене 14240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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