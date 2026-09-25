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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE

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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 970 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
12 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х12
Вес, кг.
3.6

Описание товара Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE

**Блок питания Gigabyte UD1000GM PG5 ICE 1000W: надёжность и эффективность для вашего ПК** Ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего компьютера? Gigabyte UD1000GM PG5 ICE — идеальное решение! С мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания обеспечит стабильное питание всех компонентов вашего ПК. **Почему стоит выбрать Gigabyte UD1000GM PG5 ICE?** * **Высокая эффективность и надёжность.** Сертификат 80PLUS Gold гарантирует высокую эффективность преобразования энергии и стабильную работу вашего компьютера. * **Полностью модульный дизайн.** Отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично. * **Поддержка современных стандартов.** Версия ATX 12V 3.1 обеспечивает совместимость с новейшими компонентами. * **Качественное охлаждение.** Один вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая низкую температуру внутренних компонентов. * **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер и дизайн вашего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold

Отзывы о товаре Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания Gigabyte UD1000GM PG5 ICE 1000W: надёжность и эффективность для вашего ПК** Ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего компьютера? Gigabyte UD1000GM PG5 ICE — идеальное решение! С мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания обеспечит стабильное питание всех компонентов вашего ПК. **Почему стоит выбрать Gigabyte UD1000GM PG5 ICE?** * **Высокая эффективность и надёжность.** Сертификат 80PLUS Gold гарантирует высокую эффективность преобразования энергии и стабильную работу вашего компьютера. * **Полностью модульный дизайн.** Отстёгивающиеся кабели позволяют организовать внутреннее пространство ПК максимально удобно и эстетично. * **Поддержка современных стандартов.** Версия ATX 12V 3.1 обеспечивает совместимость с новейшими компонентами. * **Качественное охлаждение.** Один вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая низкую температуру внутренних компонентов. * **Стильный дизайн.** Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер и дизайн вашего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE - по цене 12970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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