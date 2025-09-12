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Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W

6 Отзывы
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Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 1
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 2
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 3
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 4
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 5
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 6
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 7
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 1
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 2
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 3
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 4
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 5
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 6
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 7
  • Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
9 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W

Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W



Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Оля В.

Достоинства:


Комментарий:
Все получили, запаковано отлично все новое. Работает уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
проверенный блок питания. Не первый раз беру. советую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших блоков питания в своем ценовом сегменте. Брал у этого продавца, так как было самое лучше предложение по рынку
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания новый, так что скорее всего проблем с использованием не возникнет. Большое доверие бренду. Еще не установлен
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
morgothko morgothko

Достоинства:


Комментарий:
Установлен, работает. Провода для компактной сборки длинноваты, жесткие. Возможно одной косой было бы проще всё уложить. В сборке с 3060 и ряженкой 5600 работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок за свои деньги, все кабели в комплекте, да ещё и с удобной сумкой, которая теперь хранит отвёртки, термопасту и не пригодившиеся кабели.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W


Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, Gold, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Оля В.

Достоинства:


Комментарий:
Все получили, запаковано отлично все новое. Работает уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
проверенный блок питания. Не первый раз беру. советую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших блоков питания в своем ценовом сегменте. Брал у этого продавца, так как было самое лучше предложение по рынку
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания новый, так что скорее всего проблем с использованием не возникнет. Большое доверие бренду. Еще не установлен
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
morgothko morgothko

Достоинства:


Комментарий:
Установлен, работает. Провода для компактной сборки длинноваты, жесткие. Возможно одной косой было бы проще всё уложить. В сборке с 3060 и ряженкой 5600 работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок за свои деньги, все кабели в комплекте, да ещё и с удобной сумкой, которая теперь хранит отвёртки, термопасту и не пригодившиеся кабели.


Блок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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