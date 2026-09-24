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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 7
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 8
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 9
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 7
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 8
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 9
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
9 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)

Блок питания Deepcool PN850M R-PN850M-FC0B-WGEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет использовать его в игровых системах и рабочих станциях с высокой производительностью. Блок питания Deepcool соответствует современным стандартам энергоэффективности и оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Благодаря использованию качественных компонентов и передовых технологий, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Основные характеристики: * Мощность: 850 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие современным стандартам. * Защита: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool PN850M — отличный выбор.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool PN850M R-PN850M-FC0B-WGEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет использовать его в игровых системах и рабочих станциях с высокой производительностью. Блок питания Deepcool соответствует современным стандартам энергоэффективности и оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Благодаря использованию качественных компонентов и передовых технологий, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Основные характеристики: * Мощность: 850 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие современным стандартам. * Защита: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool PN850M — отличный выбор.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU) - по цене 9630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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