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Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE

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Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
  • Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
8 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х12
Вес, кг.
38

Описание товара Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE

Блок питания Gigabyte мощностью 750 Вт идеально справится даже с продвинутыми игровыми или рабочими системами. Его форм-фактор ATX позволит легко вписать устройство в большинство современных корпусов ПК. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold гарантирует стабильную работу и экономичное энергопотребление. Благодаря четырём разъёмам 6+2 pin питание видеокарты, этот блок готов к поддержке самых мощных графических решений, а двойные разъёмы питания процессора (2 x 4+4 pin) подойдут для производительных CPU. Восемь разъёмов SATA обеспечивают подключение большого количества накопителей и периферии — отличный вариант для тех, кто ценит вместимость системы. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором эффективно отводит тепло, при этом оставаясь компактным и малошумным помощником для вашего ПК. Gigabyte — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы между мощностью, надёжностью и функциональностью.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Gigabyte мощностью 750 Вт идеально справится даже с продвинутыми игровыми или рабочими системами. Его форм-фактор ATX позволит легко вписать устройство в большинство современных корпусов ПК. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold гарантирует стабильную работу и экономичное энергопотребление. Благодаря четырём разъёмам 6+2 pin питание видеокарты, этот блок готов к поддержке самых мощных графических решений, а двойные разъёмы питания процессора (2 x 4+4 pin) подойдут для производительных CPU. Восемь разъёмов SATA обеспечивают подключение большого количества накопителей и периферии — отличный вариант для тех, кто ценит вместимость системы. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором эффективно отводит тепло, при этом оставаясь компактным и малошумным помощником для вашего ПК. Gigabyte — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы между мощностью, надёжностью и функциональностью.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE - по цене 8110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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