Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI
**Блок питания MSI MAG A850GN PCIE5: надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания MSI MAG A850GN PCIE5. С номинальной мощностью 850 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать MSI MAG A850GN PCIE5?** * **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 850 Вт и сертификат 80PLUS Gold обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.1 и PCIE5.1 позволяет использовать блок питания с новейшими компонентами. * **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, помогая поддерживать оптимальную температуру работы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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