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Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI

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Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 1
Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 2
Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 3
Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 4
Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin, 16 pin
  • Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 1
  • Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 2
  • Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 3
  • Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 4
  • Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739135
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Характеристики

Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin, 16 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х15
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI

**Блок питания MSI MAG A850GN PCIE5: надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания MSI MAG A850GN PCIE5. С номинальной мощностью 850 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать MSI MAG A850GN PCIE5?** * **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 850 Вт и сертификат 80PLUS Gold обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.1 и PCIE5.1 позволяет использовать блок питания с новейшими компонентами. * **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, помогая поддерживать оптимальную температуру работы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin, 16 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания MSI MAG A850GN PCIE5: надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания MSI MAG A850GN PCIE5. С номинальной мощностью 850 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать MSI MAG A850GN PCIE5?** * **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 850 Вт и сертификат 80PLUS Gold обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.1 и PCIE5.1 позволяет использовать блок питания с новейшими компонентами. * **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, помогая поддерживать оптимальную температуру работы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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