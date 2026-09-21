Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M WH V2 Gen.5 80+ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 750W Game Storm PN750M WH V2 Gen.5 80+ Gold
Мощный и надёжный блок питания Deepcool на 750 Вт идеально подойдёт для современных ПК и энтузиастов, собирающих системы с мощной видеокартой. Благодаря поддержке трёх разъёмов 6+2 pin и 16 pin для GPU, а также двум 4+4 pin для процессора, этот блок справится даже с продвинутыми конфигурациями. Сертификат 80 PLUS Gold говорит об эффективной работе и экономии электроэнергии. Форм-фактор ATX подходит для большинства стандартных корпусов. Активная система охлаждения с тихим 120 мм вентилятором обеспечивает стабильную работу при любой нагрузке, а отстёгивающиеся кабели и восемь SATA-разъёмов добавляют удобства при сборке и подключении накопителей. Deepcool — отличный выбор для требовательных пользователей, которым нужен баланс мощности, эффективности и комфорта.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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