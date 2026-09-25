Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3
850-ваттный блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] – оснащение для мощного игрового или универсального офисного или домашнего компьютера. Модель имеет полумодульную конструкцию: часть кабелей подключается отдельно. Благодаря этому повышается качество вентиляции и улучшается организация внутреннего пространства системного блока. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Допускается подключение к сети с напряжением от 200 до 240 В. Высокую энергоэффективность устройства выражает соответствие сертификату 80 PLUS Bronze, а надежность – среднее время безотказной работы 100000 ч. Блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами. Удобство сборки системы обеспечивают кабели питания с длиной от 450 до 700 мм. Система охлаждения устройства – активная. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости вращения. Сетевой кабель входит в комплект поставки.
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Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3