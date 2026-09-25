Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
Мощный блок питания Gigabyte на 750 Вт справится даже с самыми требовательными игровыми или рабочими стациями. Один тихий вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает активное охлаждение — система остаётся стабильной даже при высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует экономичное энергопотребление и меньший нагрев. Продуманная система разъёмов: четыре разъёма 6+2 pin для питания видеокарт, 20+4 pin для материнской платы и два разъёма 4+4 pin для процессора — универсальное решение для современных ПК. Восьми SATA-разъёмов хватит для подключения всех накопителей и устройств. ATX-формфактор идеально подойдёт для большинства стандартных корпусов, а большое количество разъёмов позволят собрать по-настоящему мощный домашний, рабочий или игровой ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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