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Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)

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Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 1
Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 2
Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 3
Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 1
  • Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 2
  • Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 3
  • Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653464
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
6 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х30
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)

Блок питания Zalman — это надежный выбор для тех, кто ценит стабильность и качество. Созданный для удовлетворения потребностей современных ПК-систем, этот блок питания обладает мощностью 850 Вт, что позволяет ему обеспечить энергией даже самые требовательные конфигурации. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность и низкие тепловые потери, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения. С весом 2,828 кг, блок питания Zalman оборудован одним активным вентилятором, который эффективно охлаждает его, поддерживая стабильную работу всех компонентов. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы устройства. Для обеспечения стабильного питания материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что дает возможность использовать блок с широким спектром современных процессоров. С увеличенным количеством разъемов SATA, а именно 8 шт., этот блок питания идеально подходит для систем с множеством накопителей или другими устройствами, требующими подключения через SATA-интерфейс. Zalman блок питания станет отличным выбором для сборщиков ПК, которые ищут надежное и эффективное решение для питания своих сборок, сочетая мощность, надежность и энергоэффективность в одном устройстве.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman — это надежный выбор для тех, кто ценит стабильность и качество. Созданный для удовлетворения потребностей современных ПК-систем, этот блок питания обладает мощностью 850 Вт, что позволяет ему обеспечить энергией даже самые требовательные конфигурации. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность и низкие тепловые потери, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения. С весом 2,828 кг, блок питания Zalman оборудован одним активным вентилятором, который эффективно охлаждает его, поддерживая стабильную работу всех компонентов. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы устройства. Для обеспечения стабильного питания материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что дает возможность использовать блок с широким спектром современных процессоров. С увеличенным количеством разъемов SATA, а именно 8 шт., этот блок питания идеально подходит для систем с множеством накопителей или другими устройствами, требующими подключения через SATA-интерфейс. Zalman блок питания станет отличным выбором для сборщиков ПК, которые ищут надежное и эффективное решение для питания своих сборок, сочетая мощность, надежность и энергоэффективность в одном устройстве.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3) - по цене 6690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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