Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
Блок питания Zalman — это надежный выбор для тех, кто ценит стабильность и качество. Созданный для удовлетворения потребностей современных ПК-систем, этот блок питания обладает мощностью 850 Вт, что позволяет ему обеспечить энергией даже самые требовательные конфигурации. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность и низкие тепловые потери, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения. С весом 2,828 кг, блок питания Zalman оборудован одним активным вентилятором, который эффективно охлаждает его, поддерживая стабильную работу всех компонентов. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы устройства. Для обеспечения стабильного питания материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что дает возможность использовать блок с широким спектром современных процессоров. С увеличенным количеством разъемов SATA, а именно 8 шт., этот блок питания идеально подходит для систем с множеством накопителей или другими устройствами, требующими подключения через SATA-интерфейс. Zalman блок питания станет отличным выбором для сборщиков ПК, которые ищут надежное и эффективное решение для питания своих сборок, сочетая мощность, надежность и энергоэффективность в одном устройстве.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитБлок питания GameMax ATX 550W RGB-550
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитБлок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 840 руб.3210 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитБлок питания Procase GA2600
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
Отзывы о товаре Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)