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Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W

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Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 1
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 2
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 3
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 4
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 5
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 6
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 5
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 6
  • Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
5 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W

Блоки питания GameMax ECO Gamer - отличный выбор, если вы строите домашнюю или офисную систему в качестве основной, APFC, 80% эффективности для энергосбережения и одну шину + 12V для экстремального энергопотребления CPU / GPU. Хорошее качество постоянного тока с низким уровнем пульсаций и шума, сделан для защиты ваших компонентов в системе.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блоки питания GameMax ECO Gamer - отличный выбор, если вы строите домашнюю или офисную систему в качестве основной, APFC, 80% эффективности для энергосбережения и одну шину + 12V для экстремального энергопотребления CPU / GPU. Хорошее качество постоянного тока с низким уровнем пульсаций и шума, сделан для защиты ваших компонентов в системе.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания 1stPlayer PS-750AR 750W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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