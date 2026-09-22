Блок питания XPG PYLONII650B
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Характеристики
Описание товара Блок питания XPG PYLONII650B
Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие – например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели - японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру. Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W [PYLON650B-BKCEU] выполнен в классическом ATX-корпусе, за счет чего может легко устанавливаться в самые разные компьютерные системы. Подключение комплектующих в данной модели осуществляется при помощи стандартных конвекторов, а также длинных и прочных кабелей в тканевой оплетке. Благодаря этой особенности обеспечивается удобство установки и сборки системы. Блок питания поставляется в фирменном картонном боксе.
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