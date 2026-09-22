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Блок питания XPG PYLONII650B купить с доставкой в Москве
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Блок питания XPG PYLONII650B

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Блок питания XPG PYLONII650B - фото 1
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 2
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 3
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 4
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 5
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 6
Блок питания XPG PYLONII650B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 1
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 2
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 3
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 4
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 5
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 6
  • Блок питания XPG PYLONII650B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717558
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х36х29
Вес, кг.
16

Описание товара Блок питания XPG PYLONII650B

Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие – например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели - японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру. Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W [PYLON650B-BKCEU] выполнен в классическом ATX-корпусе, за счет чего может легко устанавливаться в самые разные компьютерные системы. Подключение комплектующих в данной модели осуществляется при помощи стандартных конвекторов, а также длинных и прочных кабелей в тканевой оплетке. Благодаря этой особенности обеспечивается удобство установки и сборки системы. Блок питания поставляется в фирменном картонном боксе.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, 8 pin, ATX, 650W

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W представляет собой решение, которое обладает мощностью 650 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему может стать отличным выбором для создания производительной компьютерной системы начального уровня. Благодаря возможностям данной модели вы сможете использовать различные комплектующие – например, производительные процессоры и дискретные видеокарты. Другой особенностью модели является высокая надежность и безопасность использования, что обусловлено использованием высококачественных компонентов, а также целого ряда различных механизмов защиты (OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP), среди которых также есть эффективная система для отвода тепла. Особого упоминания заслуживает то, что главный конденсатор этой модели - японский, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность как блоку питания, так и компьютеру. Блок питания ADATA XPG PYLON BRONZE 650W [PYLON650B-BKCEU] выполнен в классическом ATX-корпусе, за счет чего может легко устанавливаться в самые разные компьютерные системы. Подключение комплектующих в данной модели осуществляется при помощи стандартных конвекторов, а также длинных и прочных кабелей в тканевой оплетке. Благодаря этой особенности обеспечивается удобство установки и сборки системы. Блок питания поставляется в фирменном картонном боксе.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, 8 pin, ATX, 650W
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